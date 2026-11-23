ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın yönetim kurulu, kısa bir süre önce geri dönme teklifini reddettiği Jensen Huang’ı, sürpriz bir kararla yeniden başkan ve CEO olarak göreve getirdi.

Jensen Huang, Çin casusu olduğundan şüphelenilen bir kadınla ilişki yaşadığını itiraf etmesinin ardından yaşanan çalkantılı sürecin sonunda yeniden şirketin başına geçmiş oldu.

Nvidia tarafından bugün yapılan açıklamada "Jensen Huang'ın derhal geçerli olmak üzere Başkan, İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine iade edildiği" duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar gecesi Truth Social hesabından Nvidia'nın yönetim kuruluna doğrudan seslenmiş ve "Umarım Nvidia yönetim kurulu Jensen Huang'ı yeniden işe alır. Bu, şirket için ve ABD için en iyi şey olur” ifadesini kullanmıştı.

Trump bugün yaptığı açıklamada federal hükümetin, Jensen Huang’ın Nvidia’ya dönüşünün ulusal güvenlik riski oluşturduğuna inanmak için "hiçbir nedeni olmadığını" belirtti, kararı memnuniyetle karşıladı. Trump “vatansever” olarak nitelediği Jensen Huang için “ulusal hazine” dedi.

Kararın duyurulmasının ardından açıklama yapan Jensen Huang şirkete dönmekten "onur duyduğunu" ifade etti.

Ne olmuştu?

New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Jensen Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirterek, şirketin başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildirmişti. Jensen Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım" demişti. 12 Kasım’da Jensen Huang şirketteki görevinden istifa etmişti.

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