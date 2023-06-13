Trump bugün mahkemeye çıkacak

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hakim karşısına çıkacağı Florida'nın Miami kentinde ulaştı. Trump Miami'ye ulaştıktan sonra kendisine ait golf kulübüne geçti. Burada eski başkanı destekçileri karşıladı.

NTV'nin haberine göre, Trump hakkında, seçimi kaybettikten sonra Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri alıkoyduğu suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Eski Başkan'ın Amerikan nükleer programı ve olası bir saldırıya karşı ülkenin güvenlik açıkları hakkında belgeleri elinde bulundurduğu iddia ediliyor.

10 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak

Bu kapsamda Trump'a 37 suçlama yöneltildi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez bir başkana federal dava açıldı.

Eski Başkan, 10 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak. Hakim karşısına çıktığında suçları yüzüne okunacak.

Amerika'da Trump'a açılan davalar anketlere göre lehine oldu. Reuters ve Ipsos'un yaptığı ankete göre, cumhuriyetçilerin yüzde 81'i davanın politik temelli olduğu görüşünde.