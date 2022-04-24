Trump: Biden Paskalya Tavşanı'ndan talimat alıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın Paskalya Tavşanı'ndan "talimat aldığını" öne sürdü. Geçtiğimi hafta Biden, bir muhabirle konuşurken tavşan kostümlü bir kişi tarafından alandan uzaklaştırılmıştı.

Trump, Cumartesi günü Ohio, Delaware'de, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için düzenlediği mitinginde Biden'a ilişkin "Havayla el sıkışıyor. Biraz sersemlemiş bir şekilde ortalıkta dolaşıyor - iyi olmadığını söyleyebilirim - ve Paskalya Tavşanı'ndan talimat alıyor." dedi.

Trump dalga geçerek "Biliyorsunuz, Paskalya Tavşanı politik bir ajandı. Aslında iyi bir iş çıkardı. O adamı işe almalıyız.” dedi.