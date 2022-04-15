Biden'ın havayla tokalaştığı görüntüler dünyanın gündeminde

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün yaptığı konuşmanın ardından havayla tokalaştığı görüntüler Biden'ın sağlık durumuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kuzey Karolina Üniversitesi'de yaklaşık 40 dakika süren bir konuşma yapan Biden konuşmasının ardından sağına döndü ve tokalaşmak üzere elini uzattı. Ancak Biden'ın karşısında kimse yoktu. Bir süre öylece bekleyen Biden daha sonra kürsüye arkasını döndü, bir süre duraksayan Biden daha sonra sahneden indi.

Biden'ın bu görüntüleri sosyal medyanın gündemine otururken, Cumhuriyetçi siyasetçiler ABD Başkanı'na kürsüden inerken Beyaz Saray'dan kimsenin yardım ve eşlik etmemesini eleştirdi.

Bazıları ise 79 yaşındaki Biden'ın özellikle böyle bir durumda yalnız bırakıldığını iddia etti.