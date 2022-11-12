Trump: Arizona'daki seçimlerde hile yapıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Arizona'dan Cumhuriyetçi aday Blake Masters'ın Senato'ya seçilememesinin nedeninin "hile" olduğunu iddia etti. Arizona'da Trump desteklediği aday, Demokrat Partili Mark Kelly'ye yenildi.

Trump, Truth Social platformunda “Yine iş başındalar. Çok sayıda oy verme makinesi çalışmıyordu, sadece Cumhuriyet bölgelerinde. İnsanlar saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldılar, sonra yoruldular… ve binlerce kişi oy verme kuyruklarını terk etti" diye yazdı.

"Bu bir aldatmaca ve seçim hilesi, sandıkları doldurmaktan farklı değildir" diyen Trump, “Blake Masters'dan elektronu (aynen) çaldılar” diyerek, eyaletteki yetkililerin “tekrar seçim yapmasını” talep etti.