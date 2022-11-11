ABD İç Güvenlik Bakanlığı Trump'ın iddialarını desteklemek için 'terör örgütü' uydurmuş

ABD'nin İç Güvenlik Bakanlığı, 2020 seçimlerinden önce dönemin Başkanı Donald Trump'ın uydurma "terör örgütü" iddialarını desteklemek için çalışmalar yürüttüğünü kabul etti.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir Bakanlık raporunda Portland'da tutuklanan protestocuların Trump'ın uydurduğu "aşırı sol terör örgütü antifa"ya bağlamak için verilen talimatlar detaylı şekilde yer aldı.

Gizmodo'dan Dell Cameron'un haberine göre, belgelerin yayınlanmasıyla yüzlerce ABD'li protestocuyu fişlemek ve uydurulan örgütle bağlarını kurmak için yürütülen başarısız operasyon açığa çıkmış oldu.

Demokrat Partili Oregon Senatör Ron Wyden tarafından bu ay kamuoyuna açıklanan bir iç soruşturma raporunda bakanlık avukatlarının, Trump'ın iç güvenlik bakan vekili Chad Wolf'un eylemciler gizli dosyalar toplamak için daha önce açıklanmayan çabalarıyla ilgili bulguları yer buldu. Uydurma 'terör örgütü' üyeleri olarak yaftalanmaya çalışılanlar, 2020 yazında Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protestolara katılanlardı.

Raporda, üst düzey yetkililerin, Trump'ın yeniden seçilme şansını artırmak için açık bir çabayla protestocuları hayali bir terörist komployla ilişkilendirme girişimleri dikkat çekti.

Bakanlık herhangi bir 'kanıt' üretemedi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı raporu, polislerin protestoları bastırma çalışmalarıyla eş zamanlı gerçekleşen istihbarat faaliyetlerinin tam bir listesini ortaya koydu. Oregon Senatör Ron Wyden, dönemin hükümet yetkililerinin, Trump'ın siyasi çıkarları için "yerel bir terör tehdidi oluşturmak" adına “temelsiz komplo teorileri”ni teşvik etmelerinin “çarpık çabalar” olduğunu söyledi.

Rapor, Bakanlık tarafından belirlenen "deneklerin" arkadaşlarıyla iletişimleri ve ilgi alanlarını ayrıntılı olarak kayıt altına alındığını ortaya koyuyor. Rapordaki bir dipnotta, "en az bir tanığın" müfettişlere "tutuklanmayan" ancak suçlanan kişiler hakkında dosya istendiğini söylediği belirtiliyor. Ayrıca “yurt güvenliği veya memurlara yönelik tehditlerle ilgisi olmayan tutuklanan kişiler hakkında” devlet dosyaları oluşturulması da dikkat çekiyor.

Öte yandan nihai olarak protestocuları ne yurtiçinde ne de yurtdışında herhangi bir "terörist faaliyete" bağlamayı başaramayan Bakanlık, protestocuların “daha ​​büyük bir ağ tarafından yönlendirdiği veya finanse ettiği” iddiasını desteklemek için kanıt toplama çabalarını da istediği gibi sonuçlandıramıyor.

Raporun yayınlanmasına vesile olan soruşturma, Temmuz 2020'de İç Güvenlik Bakanlığı'nın dahili e-postalarının sızdırılmasına yanıt olarak başladı ve bu, ABD hükümetinin sivil nüfusu fişlemesine ilişkin eleştirileri tekrar canlandırdı.