Trump Afganistan işgalinin sebebini itiraf etti: Çin

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde bulunan The Huntington Place'de düzenlenen 146. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızlar Birliği (NGAUS) Genel Konferansı ve Sergisi'ne katılarak konuşma yaptı.

26 Ağustos 2021'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda 13 Amerikan askeri ve 100'den fazla Afgan'ın ölümüne neden olan IŞİD saldırısının yıldönümü nedeniyle yapılan anmada konuşan Trump, çekilmenin yanlış olmadığını ancak askerlerin "kaotik çekilme" nedeniyle öldüğünü söyledi. ABD’nin Afganistan’dan çekildiği günü "Amerikan tarihinin en utanç verici günü" olarak tanımlayan Trump, bu gelişmenin dünyanın dört bir yanında çatışmaları tetiklediğini öne sürdü.

Trump, "Kamala Harris ve Joe Biden'ın neden olduğu Afganistan'daki aşağılanma, tüm dünyada Amerikan güvenilirliğinin ve saygınlığının çöküşüne neden oldu" dedi.

'Çin’in nükleer silah ürettiği yerden bir saat uzaklıkta'

Trump, "Taliban'la mücadele", "özgürleştirme" denilerek yapılan Afganistan işgalinin asıl sebebini de itiraf etti.

"Onurlu ve güçlü bir şekilde çekilmemiz gerekiyordu. Bagram Hava Üssü’nün asla bırakılmaması gerekiyordu. Burası dünyanın en büyük hava üslerinden biri, Çin’in nükleer silah ürettiği yerden bir saat uzaklıkta. Burayı bıraktık, her şeyi bıraktık. Burayı Çin devraldı. Burası şimdi Çin kontrolünde, bunu hayal edebiliyor musunuz?"

ABD'nin Taliban'la 2020'de yaptığı anlaşma kapsamındaki çekilme, büyük oranda 2021'de gerçekleştirilmişti. Fotoğraf: Bagram Hava Üssü

'Afganistan dünyanın en büyük silah satıcısı oldu, bizim geride bıraktığımız silahlarla'

ABD’nin Afganistan’da 85 milyar dolar değerinde silah ve askeri malzeme bıraktığını belirten Trump, "Afganistan’ın dünyanın en büyük silah satıcılarından biri haline geldiğini biliyor musunuz? Bizim ahmak bir şekilde geride bıraktığımız silahları satıyorlar. 85 milyar dolar değerinde yeni tanklar, uçaklar ve hatta dürbünleri geride bıraktık. Gece görüş kapasiteleri olmadığı için geceleri savaşamıyorlardı. Şimdi savaşabiliyorlar. Buna inanmak mümkün değil. Böyle bir şeyin ülkemizin başına gelmesine izin veren bu insanlar ahmak. Dünyanın her yerinde alay konusu olduk" ifadelerini kullandı.

ABD’nin savunma harcamalarıyla NATO'da diğer ülkelerin oluşturduğu açığı kapatmaya çalıştığını söyleyen Trump, başkanlığı döneminde NATO üyesi ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının en az yüzde 3’ünü savunmaya harcamaları için ısrarcı olacağını söyledi.

Trump, "Müttefiklerimiz üzerlerine düşen yükü adil bir şekilde üstlenmek zorunda. Ordularına GSYH’nin yüzde 2’sinden çok daha az harcama yapan tüm NATO üyesi ülkeler, bizim güçlerimizi zor durumda bırakıyor. Oluşan açığı ödeyen taraf, yardımcı olan taraf biz oluyoruz. Tehditleri bertaraf etmek için NATO üyesi her ülkenin yüzde 3 harcama yapması konusunda ısrarcı olacağım" dedi.

'Mühimmatımız kalmadı'

ABD’nin tüm mühimmatını Ukrayna başta olmak üzere başka ülkelere verdiğini ve mühimmatının tükendiğini iddia eden Trump, "Mühimmatımız kalmadı. O kadar çok füzemiz vardı ki hepsini kullanabilir miyiz bilmiyorduk. Depolarımızın tamamı dolduğu için yeni depolar organize ediyorduk. Şimdiyse yeniden hiç mühimmatımızın kalmadığı bir noktaya geldik" dedi.