Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına aday gösterildi

Üyelerin üst üste 11. kez bir başkan seçememesini takiben, ABD'li Cumhuriyetçi vekil Matt Gaetz, eski Başkan Donald Trump'ı Temsilciler Meclisi başkanlığına resmen aday gösterdi.

Cumhuriyetçiler, Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Meclis'te çoğunluk kontrolünü ufak bir farkla ele geçirmişti.

Ancak 20 Cumhuriyetçi milletvekili, Meclis Başkanlığı için Kevin McCarthy'yi desteklemeyi reddetti ve onun yerine diğer adaylara oy verdi. Bu da meclis başkanının seçilmemesiyle sonuçlandı.

Gaetz Twitter paylaşımında “Bugün Meclis Başkanı için oyum mu? Donald John Trump'a" dedi. ABD Anayasası'na göre Meclis Başkanı'nın Mecliste bir sandalyeye sahip olup olmayacağı belirtilmiyor ancak geçmişte sadece mevcut üyeler başkanlık için seçilmişti.

Fox News'te Laura Ingraham ile konuşan Gaetz, McCarthy'ye "sıfır güveni" olduğunu söylerken, "Siyasi kararların, politika kararlarının ve liderlik kararlarının nasıl alınacağını dikte etmek için lobicileri ve özel çıkarları kullanmasına kızıyorum" dedi.

Öte yandan Trump Çarşamba günü McCarthy'nin adaylığını desteklediğini duyurdu ve Cumhuriyetçilere "Kevin'a oy verin, anlaşmayı kapatın" ve "büyük bir zaferi dev ve utanç verici bir yenilgiye dönüştürmeyin" talimatlarını verdi.