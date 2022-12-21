Trump 2020 boyunca hiç gelir vergisi ödememiş

ABD'de kongre heyeti tarafından açıklanan vergi kayıtlarına göre, ülkenin 45. Başkanı Donald Trump, iktidarının son yılında hiç gelir vergisi ödemedi.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki komitesinin yürüttüğü araştırmaya göre Trump'ın geliri ve vergi yükümlülüğü Beyaz Saray'da geçirdiği dört yıl boyunca önemli ölçüde dalgalandı.

Yayınlanan resmi belgelere göre, Donald Trump ve eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da geçirdikleri dört yılın sadece bir kısmında vergi ödedi. Trump'ın işletmelerinden elde ettiği gelirdeki kesintiler ve kayıpları gerekçe göstererek, çiftin gelir vergilerini minimuma indirdiği gözlemlendi.

Reuters'ın aktardığına göre 916 milyon dolarlık bir vergi kesintisi de dahil olmak üzere birçok vergi kesintisini araştıran Komite, vergi beyannamelerinin ayrıntılarda yetersiz olduğu sonucuna vardı.

Trump, seçim kampanyası sırasında vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklamayı reddetmişti.

Öte yandan Trump Organizasyonu Sözcüsü Steven Cheung ise bugün yaptığı açıklamada söz konusu soruşturmaların "siyasi amaç güttüğünü" iddia etti. Cheung, "Bu adaletsizlik Başkan Trump'ın başına gelebilirse, sebepsiz yere tüm Amerikalıların başına gelebilir" dedi.

Trump'ın göreve gelmeden önce yüz milyonlarca dolarlık geliri dengelemek için yıllarca işletmelerinin ağır kayıplar yaşadığını beyan ettiği belirtiliyor Komite tarafından yayınlanan belgelere göre, Beyaz Saray'da geçirdiği süre boyunca Trump bu modelin uygulamaya devam etti.

Yıllara göre ödenen vergiler

4 yıllık iktidarı boyunca Trump ve eşi, serbest meslek ve hanehalkı istihdam vergilerinden yükümlüydü. Trump çiftinin 4 yıl boyunca toplam 3 milyon dolar vergi ödediği belirtiliyor.

Kayıtlara göre, 2017'de Trump ve eşi düzeltilmiş brüt geliri negatif 12,9 milyon dolar olarak bildirdi ve bu da 750 dolarlık net gelir vergisi ödemelerini sağladı.

2018'de 24,3 milyon dolar düzeltilmiş brüt gelir bildiren çift 1 milyon dolar net vergi ödedi.

2019'da ise Trump çifti, 4,4 milyon dolar gelir bildirdilererek 134 bin dolar vergi ödedi.

2020'de 4,8 milyon dolar zarar bildiren Melania ve Donald Trump, net gelir vergisi ödemedi.