Trudeau için 'korkunç, kötü bir diktatör' dedi, eylemcilere paraşütle yastık atacağını duyurdu

45. ABD Başkanı Donald J. Trump'a yakınlığıyla bilinen yastık şirketi patronu Mike Lindell, Kanada'daki aşı karşıtı eylemcilerin imdadına yetişeceğini duyurdu.

MyPillow CEO'su Lindell, Politico'ya verdiği demeçte Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu "korkunç, kötü bir diktatör" olarak nitelendirirken ülkedeki eylemciler için "küçük paraşütlerle" helikopterle gökten yastıklar bırakacağını söyledi. Lindell, "MyPillows'u insanlara ulaştırmalıyız!" dedi.

Lindell, "küçük paraşüt" planı için her şeyi hallettiğini, bir helikopter şirketi bile ayarladığını söyledi. Trudeau hakkında "Adam bir canavar. O gerçek bir canavar. Tarihteki her şeyin ötesinde bir canavar" diyen Lindell, toplam 12 bin yastığı Ottawalıların üzerine havadan bırakacağını söyledi.

Aşı zorunluluğunu protesto eden Kanadalı kamyoncuların eylemlerinin başkent Ottawa'da büyümesinin ardından bazı ABD'li sermayedarlar ve Cumhuriyetçi Parti yetkilileri eylemleri fonlamaya başlamıştı. Eylemler geçtiğimiz haftaya kadar ülkenin ABD'yle olan sınırlarının kapanmasına vesile olmuştu.

Kanada Maliye Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre eylemlerin tüm sınır kapılarında ticarete günlük etkisi 500 milyon dolar değerinde oldu. Bu süreçte sınır ticaretinden tedarike bağımlı ABD otomativ sektörü patronları büyük gelir kayıplarından şikâyet etmişti.

Eylemcilerin protesto ettiği karar ABD sınırından geçen kamyoncuların aşı olmadıkları takdirde iki gün gözetimde tutulmaları yönündeydi. Kanada hükümetinin açıklamasına göre kayıtlı kamyoncuların yüzde 90'ı halihazırda aşılanmış durumdaydı.