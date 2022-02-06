Kanada’da aşı karşıtlarının eyleminde Nazi ve Konfederasyon bayrakları

Kanada'da Covid-19 salgını kapsamında getirilen aşı zorunluluğu ve diğer önlemlerin kaldırılmasını isteyen protestocuların eylemleri devam ediyor. Kamyoncuların 29 Ocak’ta Ottawa’da başlattığı “Özgürlük Konvoyu” eylemleri diğer şehirlere de sıçradı.

Ottawa’nın ardından Toronto, Montreal, Winnipeg, Quebec City, Fredericton, Regina, Victoria, Vancouver, Calgary ve Edmonton şehirlerinde de eylemler düzenlendi.

Reuters’in haberine göre, gösteriler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun hükümetine karşı protestolar da barındıyor. Reuters’in konuştuğu bir protestocu, “Hepimiz büyük bir hapishanede yaşamanın getirdiği kısıtlardan ve bize gözdağı verilmesinden bıktık. Aşı dedikleri zehri, damarlarımıza almak zorunda kalmadan normale dönmek istiyoruz” dedi.

Reuters’in aktardığına göre Ottawa şehir merkezini kapatan protestoculardan bir grup Konfederasyon ve Nazi bayrakları salladılar. Kanadalı senatör Dennis Patterson da yaptığı açıklamalarda bu olayı teyit etti.

Trump ve Musk da eylemleri destekliyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, “Kanadalı kamyoncuların, sonuna kadar yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum.” demişti. Trump, Kanada’yı "çılgın Covid protokolleriyle yok eden Justin Trudeau’nun sert politikalarına karşı" kamyoncuları desteklediğini söyledi.

GoFundMe adlı yardım platformu, "Özgürlük Konvoyu"nun bağış sayfasını, yasadışı faaliyet nedeniyle platformun şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle cuma günü kapadı. Protestocuların yaklaşık olarak 10 milyon Kanada doları topladığı ifade edildi. Platform, cumartesi günü tüm bağışların iade edileceğini duyurdu.

Daha önce aşı zorunluluğunu eleştiren milyarder Elon Musk da GoFundMe’yi “profesyonel hırsızlar” olarak nitelendirdi.