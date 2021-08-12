TRT'nin 'darbe' dizisinde, Grup Yorum marşı kullanıldı

TRT'nin büyük reklamlarla duyurduğu 15 Temmuz darbe girişimini anlatan Mahrem adlı belgeselde, hikayesi anlatılan ve 15 Temmuz günü Ankara'da öldürülen Aydın Çopur'un mezar taşında Grup Yorum'un Diriliş adlı marşının sözlerinin yer aldığı görüldü.

Mezar taşında şu ifadeler yer aldı:

Tankların önünden bir dağ düşse toprağa

Çoğalır toprakta dağlara gülen yürek

Dağlarda sokakta fabrikada tarlada

Halkız biz yeniden doğarız ölümlerde

Daha önce de yapımcı özür dilemişti

10 bölümden oluşan Mahrem belgeselinin ikinci bölümünde de Gülen Cemaati'nin Işık Evleri'nin anlatıldığı bölümde evin kütüphanesinde, İhlas grubuna ait Hakikat Kitabevi'nin çıkardığı kitaplar yer almıştı.

Dizinin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu, ihmalin sanat yönetmeninden kaynaklandığını söyleyip şu açıklamada bulunmuştu:

"Belgeselimizin ikinci bölümünde yer alan bir sahnedeki kitaplıkta görünen bazı kitapların FETÖ ile ilgisi olmadığı görülmüştür. Kurgu aşamasında bu sahneler silinmiştir. Ancak kitapların yer aldığı bir sahnenin atlandıgı yayın esnasında fark edilmiştir. Hatanın fark edilmesi ile çok hızlı bir refleksle YouTube'a yüklenen bölüm geri çekilmiştir.