TRT'den İzmir Marşı ile ilgili açıklama

TRT, dün oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası Polonya-Türkiye çeyrek final karşılaşmasının ardından İzmir Marşı'yla birlikte yapılan kutlamaları yayınlamaması hakkında açıklama yaptı.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zahid Sobacı, "Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır" dedi.

"TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği iddialarını orataya atanları kınadığını" belirten Sobacı tarafından yapılan açıklama şöyle: