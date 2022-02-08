TRT'de ulaşım biriminde çalışanlara zam yapılmadı: 'İşinize gelirse' dediler!

Hayat pahalılığı giderek artarken TRT'de tepki çeken bir gelişme yaşandı.

Medyaradar'ın haberine göre, TRT’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır başta olmak üzere yurt genelinde hizmet veren ulaştırma servisinin, çalışanlarına bir kuruş bile zam yapmadığı ortaya çıktı. Zam talepleri karşısında ‘işinize gelirse’ diye yanıt alan çok sayıda şoför istifa etmek zorunda bırakıldı ve mağdur edildi.

Ekonomik şartlardan dolayı çalışmaya devam etmek zorunda kalan şoförlerin durumu ise iç açıcı değil. Kurumdaki restoranda yemek ücreti çalışanlar için 10 TL iken şoförler ise 35 TL ödemek zorunda bırakılıyor.

Emekçilerin haftada 6 gün 12’şer saat boyunca çalıştırıldığı öğrenildi.