TRT'de 'Temmuz zammı' iddiası: 'Beklenenin ötesinde...'

Gerçek enflasyon oranının yüzde 100'ün üzerinde olduğuna yönelik açıklamalar mevcutken, TÜİK'in yayımladığı enflasyon verileri temel alınarak yapılacak olan emekli ve memur zammı yüzde 40 seviyelerinde kalacak gibi görünüyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, beklenen bu oranın üzerinde bir zam olabileceğini iddia etti.

Zengin'in açıklamalarından bir bölüm şöyle:

Burada da 2022 yılının ikinci 6 ay zammı yüzde 7, bir de enflasyon farkı var. Şu anda 5 aylık tüketici fiyat endeksinde oluşan enflasyon rakamı yüzde 35,64 ama hesaplamalarda yaklaşık olarak enflasyon farkını yüzde 28,14. Tabii bunda sapma olabilir. Dolayısıyla yüzde 35,64’lük bir zam haziran ayı hariç olmak üzere cepte. Merkez Bankası’nın da enflasyon tahmini 3,77. Eğer bu tahmin gerçekleşirse yüzde 40’a yakın bir zam olma ihtimali yüksek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de son 6 aylık TÜFE oranına göre zam alıyorlar. Onlarda da yüzde 35,64’lük bir zam cepte. Merkez Bankası’nın yüzde 3,77 beklentisinin de yansımasyla yine yüzde 40’a yakın olacak. Yaşlılık, engellilik, evde bakım, şehit yakını maaşları da bu oranda zamlanacak. Genel fotoğrafa baktığımızda 20 milyonu aşan bir kesimin maaşlarında yüzde 40’a yakın bir artış gerçekleşecek. TBMM’ye ek bütçe teklifi sunuldu. Orada da ek teklif sunulmasının gerekçeleri, personel zamlarına yapılacak zamlardı.

Temmuzda yüzde 40 beklentinin üzerinde zam da masada. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız asgari ücret de işin içinde olmak üzere yapılabilecek ilave zamlar da konuşuyor. Emeklilerde taban maaşı var biliyorsunuz. 2500 TL burada da bir artış öngörülüyor. 3500 veya 4000 TL civarına çıkarılabilir. Bunun dışında da memura ve emekliye verilebilecek ilave zam da konuşuluyor. Ocak ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25,47 zam yapılmıştı. Enflasyon farkından kaynaklanan nedenlerle memur ve emeklilerine yüzde 30,95 zam yapılmıştı. Orada işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 2-3’lük bir beklentileri zaten var.