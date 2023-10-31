TRT'de 'Akkuş soruşturması' genişliyor: 'Çalışanlar günlerce sorgulandı'

TRT Haber muhabiri Elif Akkuş, TRT yöneticilerinin yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Gerekçe olarak anonim hesaplardan TRT yöneticileri hakkında ''kayırmacılık'' ve "kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına" ilişkin iddiaların paylaşılması gösterilmişti.

Libya'ya 3 müfettiş gönderildi

Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, suçlamaların TRT içinde yürütülen idari soruşturmaya da yansıdığını açıkladı. Kurum içerisindeki soruşturmaların günlerce sürdüğünü aktaran Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

''Mobbinge varacak şekilde", savaş muhabiri Elif AKKUŞ'la birlikte çatışma bölgelerinde (Libya, Suriye, Irak, Mavi Marmara Gemisi, Terör Operasyonları) görev alan TRT çalışanları da disiplin soruşturmasına dahil edildi; saatlerce hatta günlere yayılan Müfettiş sorgulamalarına muhatap kaldılar. Libya'da savaş şartlarında yapılan harcamalar, barış zamanı Libya'ya giden 3 müfettişle araştırma konusu oldu. Bunların hepsine teker teker cevap verildi.''

Emeklilik dilekçesini cezaevinden iletti

Akkuş'un, hakkında devam eden soruşturmaların çalışma arkadaşları üzerinde baskı unsuru olarak kullandığını düşündüğü için emeklilik dilekçesini cezaevinden TRT'ye gönderdiğini duyuran Ersöz, Akkuş'un konuya ilişkin açıklamasını aktardı:

"Sorun bana yaşatılan mobing yada cezaevinde olmam değil. Mavi Marmara Gemisi'nde gözaltına alındığımda, İsrail'de çok daha ağır muamelelere maruz kaldım. Libya'da da sırf TRT Muhabiri olduğum için onlarca kişinin saldırısına uğramamı ve linçten kurtulmamı da buna ekleyebilirim. Suriye'de aracımıza isabet eden kurşunlarla ölümle yaşam kıyısında kalmayı da sorun etmedim, işimi yaptım. Bugün de haksız şekilde Cezaevinde olmayı sorun etmiyorum ve bu da geçer diyorum. Emekliliğimle tek amacım beni seven, benimle çalışan arkadaşlarımı rahat bıraksınlar diye..."