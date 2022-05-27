TRT yönetiminden sadece 3 kişi katıldı: '27 bin lirayı ceplerine koyuyorlar ama...'

TRT’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM'deki KİT Komisyonu toplantısına, TRT yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Hilal Kaplan, Meryem Atlas Çetin, Atakan Yılmaz, Oğuzhan Göksu katılmadı. Konuya dair konuşan CHP Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Atila Sertel, "2021 yılı itibarıyla 27 bin lirayı ceplerine koyuyorlar ama böyle önemli bir toplantıya gelince, hepsi birden ne yazık ki rapor alıyor” dedi.

Toplantıya sadece üç yönetim kurulu üyesinin katılmasını eleştirerek, “Şu anda yönetim kurulundan 3 kişi var. TRT, kendi kurumunda bile toplantıyı 5 kişi olmadan yapamaz. Nerede bu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri?'' diyen Sertel, kendisine ulaşan ‘mazeret dilekçelerini' açıkladı. Sertel'in açıklaması şöyle:

“Meryem Atlas Çetin, TRT Yönetim Kurulu üyesi; hastalanmış aniden, rapor almış. Hilal Kaplan, TRT Yönetim Kurulu üyesi; o da hastalanmış buraya gelirken. Atakan Yılmaz, ‘Sağlık nedenlerimden dolayı katılamayacağım’ demiş, o da hastalanmış, o da Yönetim Kurulu üyesi, istirahat almış. Hasan Öymez, Genel Müdür Yardımcısı; o da ‘Ani gelişen bir rahatsızlığım nedeniyle katılamıyorum' diyor. O da hastalanmış. Hastalıklı bir yönetim var ama…”

Sertel, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Bilgin'in de konuşmacı olarak katılacağı bir program nedeniyle TBMM'ye gelmediğini aktararak şunları söyledi:

“Kendisine teşekkür ediyorum, hiç olmazsa o aniden hastalanmamış. Yönetim kurulu toplantıları üç ayda bir oluyor ve bu arkadaşlar da 2021 yılı açısından baktığımızda toplantı başına değil, ayda 9 bin lira alıyorlar ve toplamda üç ayda bir toplanıyorlar. 2021 yılı itibarıyla 27 bin lirayı ceplerine koyuyorlar ama böyle önemli bir toplantıya gelince, hepsi birden ne yazık ki rapor alıyor."