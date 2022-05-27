Gazetecilik örgütlerinden ortak açıklama: 'Dezenformasyon yasası sansürdür'

Yedi gazetecilik örgütü, AKP ve MHP tarafından TBMM’ye sunulan “Basın Kanunu ve Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” başlıklı teklifle Türk Ceza Kanunu’na eklenmesi öngörülen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna dair ortak açıklamada bulundu.
"Dezenformasyon yasası sansürdür, geri çekilsin" başlıklı açıklamada, açıklamada "Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür mekanizmalarından birine yol açabileceği endişesiyle, 'dezenformasyonla mücadeleyi' değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin acilen geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Ulusal Komitesi, Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Basın Konseyi, Haber-Sen ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin imzasıyla yayınlanan açıklamada öne çıkanlar şöyle: