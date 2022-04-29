AKP ile MHP anlaştı: 'Dezenformasyon' düzenlemesini TBMM'ye sunacaklar

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyon düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz" dedi.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte dijital platform algoritmalarında şeffaflığın arttırılacağını öne süren Ünal, şöyle dedi:

"Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek.

Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz."

Ünal düzenlemenin taslağı üzerinde MHP ile mutabakat sağlandığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM’ye sunacağız" dedi.