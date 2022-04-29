'Soylu gece arayarak istifasını istedi, vali kabul etmedi'

HalkTV yazarı İsmail Saymaz, Gezi davasındaki kararları kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla eleştiren eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın vali eşinin merkeze çekilmesini köşesine taşıdı.

Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eleştirel tweetlerinden sonra Hüseyin Kocabıyık'ı aradığını ve sitem ettiğini yazdı. Soylu daha sonra da Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı arayarak istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Saymaz, yaşananları şöyle aktardı:

"Hüseyin Kocabıyık, Gezi Parkı Davası'nda hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten Osman Kavala'ya müebbet, bu suça yardımdan 16 sanığa 18 yıl hapis cezası verilmesi ve yedi kişinin tutuklanması üzerine çok öfkelendi. Kocabıyık, aslında Kavala'ya mesafeli bir isimdi. Fakat kararın hukuk devletine ve demokrasiye inancı sarsacağını, AK Parti'ye geri dönüşü olmayan zarar vereceğini düşünüyordu. Vali Funda Kocabıyık'ın zarar görme ihtimalini bilerek, iki eleştirel tweet attı.

İkinci tweetin atılma saati, 23.36 idi.

Derken...

(Hüseyin) Kocabıyık'ın telefonu çaldı.

Arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu idi.

'SİZ KAVALA'YI BİLMİYOR, TANIMIYORSUNUZ'

Soylu, ta 1990'larda Doğru Yol Partisi'nden tanıdığı Kocabıyık'a tweetten ötürü sitem etti. Kocabıyık da Gezi Parkı kararına ilişkin eleştirilerini yineledi. 'Fikirlerimizi söylemeyecek ve yazamayacak mıyız? İnsanları yargılarken, hukuk da perişan oluyor' dedi. Soylu ise 'Siz Kavala'yı bilmiyor, tanımıyorsunuz' diyerek, kızgınlığını belirtti.

Vali Funda Kocabıyık, eşinin attığı tweetleri sosyal medyaya düşünce gördü. Kendisi Uşak'ta, eşi Ankara'daydı. Yaklaşık bir saat sonra Bakan Soylu, Vali Kocabıyık'a telefon açtı. Çok kızgındı.

'İSTİFA ETMİYORUM, SİZ GÖREVDEN ALIN'

'İstifa edin' dedi.

Kocabıyık ise tweetlerden haberdar olmadığını belirterek, 'Benim günahım ne? İstifa etmiyorum. Siz görevden alın' diye yanıt verdi.

Soylu, sabah ilk iş olarak, Kocabıyık'ı merkeze çeken kararı imzaladı.

İddia o ki el çektirilmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi.

Hüseyin Kocabıyık hakkında ise partide disiplin süreci başlatılmadı. Kocabıyık, istifa etmeyi düşünmüyor. Ancak disipline sevki halinde siyaseti bırakmayı planlıyor. Ancak parti içi mekanizmaların kendisi için çalıştırılmayıp faturanın eşine kesilmesine üzüldüğü ifade ediliyor."