TRT muhabiri Elif Akkuş serbest bırakıldı

Avukat Hüseyin Ersöz, TRT muhabiri Elif Akkuş'un serbest bırakıldığını duyurdu.

Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş tahliye oldu. 20 Ekim tarihinde, ağır sağlık sorunlarına karşın, 112 acil sedyesinde, hukuka aykırı şekilde tutuklanan gazeteci Elif Akkuş, Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Elif Akkuş, TRT’deki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımına ilişkin, anonim bir twitter hesabında yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. Elif Akkuş, az önce Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye oldu."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak”, “tehdit”, “şantaj” ve “iftira” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, 25 yıldır çalıştığı TRT’den üç aylığına sebebi açıklanmadan uzaklaştırılmıştı.

Akkuş gözaltına alındıktan tutuklanmıştı.