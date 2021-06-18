TRT 'market' açtı

TRT Market adı altında açılan markette TRT markalı dizilerin, çizgi filmlerinin ürünleri, çocuk oyuncakları, giyim, ev tekstili, beslenme, aksesuar, kitap, kırtasiye, film, müzik, belgesel CD ve benzeri ürünler satılıyor.

Vergilerden aldığı kaynaklarla milyarlarca liralık bütçesi bulunan kamu kurumunun ticarete atılmasının yasal olmadığı yorumları yapıldı.

OdaTV’de yer alan habere göre; TRT 1 ve TRT Çocuk’ta yayınlanan dizi ve çizgi film karakterlerinin lisanslı ürünleri de yine TRT Market’te satılıyor.

TRT Market’te Diriliş Ertuğrul Yüzüğü, Diriliş Ertuğrul Kılıcı kravat iğnesi, zarf açacağı, yüzükler, kupalar da satılıyor.

TRT Market’te aynı zamanda Algida, Malatya Pazarı, Torku, Arbella Makarna, LC Waikiki, Koton, Dekora gibi markalar da bulunuyor.

TRT Market’in hakkımızda bölümünde ise “TRT, lisans sektörüne yeni bir heyecan katmakta ve mevcut anlayışları geliştirmektedir” ifadeleri kullanılıyor.

Üstelik TRT Market’in onaylı resmi hesapları üzerinden de sosyal medyada satışlar gerçekleştiriliyor.



