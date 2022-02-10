TRT halkın parasıyla sadece bir diziye ayda 8 milyon 800 bin TL ödüyor

TRT’nin yeni yönetimi, eski Genel Müdür İbrahim Eren döneminde başlatılan “sorulara cevap vermeme, eksik cevap verme” alışkanlığına devam etti. Sayıştay’ın hazırladığı rapor doğrultusunda kurumları TBMM adına denetleyen KİT Komisyonu’nun muhalefet partilerine mensup üyeleri, TRT yönetiminin bu tutumunu komisyondan ve halktan bilgi kaçırdıkları gerekçesiyle eleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Atila Sertel, “TRT’de yönetim değişti ancak anlayış değişmedi. Kendilerini o makama atayan tek adamın emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden TRT yönetimi denetim görevimizi yerine getirmek ve bilgilenmek amacıyla sorduğumuz sorulara yanıt vermekten kaçınıyor. Gelirlerinin (5 milyar 678 milyon) yaklaşık yüzde 80’ini halktan kesilen (bandrol ve elektrik) vergilerden elde eden TRT, muhtaç olduğu halka hesap vermekten kaçınıyor. Ancak az kaldı, en kısa zamanda bu ülkeye şeffaflığı ve demokrasiyi getireceğiz” dedi.

TRT yönetiminin son 5 yıldır dizilere ödediği paraları “ticari sır” gerekçesi ile açıklamadığını ifade eden Atila Sertel, çeşitli kaynaklardan edindiği bilgiler doğrultusunda TRT tarafından dizilere ödenen ücretlerin ikisini paylaştı. Sertel, “Benim edindiğim bilgilere göre; TRT Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bölüm başı 2 milyon 200 bin lira ödüyor. Bir ayda 8 milyon 800 bin TL eder. Eski parayla 8 trilyon 800 milyon lira. Yine Barbaroslar dizisine 1 milyondan fazla para ödendiği söyleniyor. Sadece iki dizi için bir ayda 12 milyon liradan fazla para harcıyorsanız tasarruf bunun neresinde? TRT kendi parasını harcamıyor. Halkın parasını harcıyor. Dolayısıyla hem halkımızı, hem KİT komisyonuna hem de Meclis’e hesap vermek durumunda” diye konuştu.