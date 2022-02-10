Halil Falyalı cinayetindeki 'olağan şüpheliler' kimler?

Halktv yazarı İsmail Saymaz, Halil Falyalı cinayetindeki olağan şüphelilere ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Saymaz bahis, uyuşturucu, şantaj gibi başlıklara işaret etti, cinayetin arkasında kimlerin olabileceğini yazdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Olağan şüpheliler

İlk akla gelen ihtimal, sanal bahisteki hakimiyet savaşı.

Eski ortağı Veysel Şahin, 2017 yılında Türkiye'de tutuklanınca iddia o ki Falyalı, tüm sektöre çöktü.

Yaşam Ayevefe ise Yunanistan'a kaçtı.

Rakipleri eksilen Falyalı 50 milyar dolarlık pastadan ötürü hedef olmuş olabilir.

Bir diğer ihtimal, uyuşturucu.

Sedat Peker'in iddiasına göre Falyalı, Venezuela-Türkiye-Ortadoğu hattındaki kokain sevkiyatının en kritik ayağında yer alıyor. Olağan şüphelilerden biri, Behçet Töre.

Uyuşturucudan tutuklu bulunan Töre, Falyalı ile 1998 yılında uyuşturucu sattıklarını ve casino kurduklarını kaydediyor. Falyalı'dan 10 milyon dolar alacağının bulunduğunu, tahsil edemediği için öldürmeye hazırlandığını ve araya Susurlukçu Sami Hoştan'ın girdiğini anlatıyor.

Başka ihtimaller de var.

Falyalı'nın elinde olduğu iddia edilen şantaj kasetleri.

Falyalı'nın işkence ettiği kişi.

Silah kaçakçıları.

Kıbrıs'ta, bir ayağı devletle ya da çıkar örgütleriyle bağlantılı her o suçta olduğu gibi, Falyalı'nın öldürülmesinden sonra da gözler Türkiye'ye çevrildi. Çünkü yavru vatanda ustaca hesaplanmış, içeriden haber alınarak gerçekleştirilen, uzun namlulu silahların kullanıldığı ve iz bırakmadan olay yerinin terk edildiği bir suikasti gerçekleştirecek çıkar ve güç odağı bulunmuyor. Kıbrıslı bir mafya organizasyonu ve suç şebekesi de yok.

Kıbrıs'ın iktidar otoritesi Falyalı'yı rahmetle andığına göre yerel siyasi örgütlerin 'iyi' ilişkiler içerisinde olduğu anlaşılıyor. Tersi olsaydı bile, Kıbrıs geleneğinde siyasi cinayetler görülmedi.

Yani Falyalı cinayetinin arkasından Türkiye'deki birtakım adresler çıkabilir.

Siyasi suikast ihtimalini ise hiç dışlamıyorum.

En azından Peker tarafından ifşa edilmesinden beri Falyalı, siyasi bir figür olarak da anılıyor.

Dedim ya...

Yeraltında kaynayan bir uğultu vardı.

Ucu Türkiye'ye uzanan.