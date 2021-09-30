TRT Haber'de üst düzey ayrılık

TRT'de kısa bir süre önce Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Mehmet Zahid Sobacı’nın atanmasıyla başlayan süreçte bir ayrılık haberi daha geldi.

TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanalla yollarının ayrıldığını duyurdu.

Bostan Twitter'dan yaptığı açıklamada "4 yıldır sürdürdüğüm TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevimin sonuna geldim. Çok sevdiğim mesleğimi, gazeteciliği farklı kulvarlarda sürdürmeye devam edeceğim” dedi.

Dört yıl önce Sabah gazetesinin yazı işleri müdürlüğünden TRT Haber kanal koordinatörlüğüne transfer olan Bostan aynı zamanda 2014'ten beri İngilizce yayın yapan Daily Sabah gazetesinde köşe yazıları yazıyor.