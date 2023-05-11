TRT Diyanet bünyesinde 'çocuk kanalı' kuruldu

4-6 yaş Kuran kurslarını "okul öncesi eğitim" olarak nitelendiren, "değerler eğitimi" adı altında din eğitimini savunan Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de TRT Diyanet kanalı bünyesinde TRT Diyanet Çocuk kanalı kurdu.

Cumhuriyet'teki habere göre, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış programında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Kanalımız, vatan, millet, bayrak, din, dil, aile gibi ortak değerlerimizi; yaşları, algı düzeyleri ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yapımlarımızla çocuklarımıza anlatacak” dedi. Sobacı, animasyonları 3-6 ve 6-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırladıklarını savunarak "İslamı, güzel ahlakı, iyiliği ve insani değerleri merkeze alacaklarını" kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise “Din eğitimi noktasında gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan kitle iletişim araçlarından istifade edilmesinin bir zorunluluk olduğunu, çocukları din ve değerler konusunda aydınlatan, bilgilendiren, bilinçlendiren eğitici yayınlar yapmayı hedeflediklerini” söyledi.