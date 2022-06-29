Trollerin ihbarı üzerine internet portalına 'terör soruşturması' açıldı

Devrim Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeni Tolga Kaan Ateşli, portalın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

Kendilerine 'Türkiye Devlet Fedaileri' diyen grubun şikâyet maili üzeine ifadeye çağırılan Ateşli, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Ateşli yaşadığı olaya dair "Polisler dahi suçlamanın ne kadar boş ve art niyetli olduğunun farkındaydı." dedi.