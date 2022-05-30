CHP'li Bakan: Şimdi de 'Türkiye Devlet Fedaileri' denilen yapılanma ortaya çıktı

CHP İzmir milletvekili Murat Bakan, bugün İzmir'in Torbalı ilçesinde kavga eden iki kişiye müdahale eden polisin kişilerden birinin üzerinde bulduğu kimliğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Bakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de paramiliter gruplar var derken boşuna söylemiyoruz. Sadat, Halkın Özel Harekatı, Ak Gençlik Ocakları, Özel Harekat Derneği derken şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı.

Bugün Torbalı’da kavga eden iki şahsa müdahale eden polis ekipleri şahıslardan birinde bu kimliği buluyor. Şimdi de kendisine devlet fedaisi diyen, demekle kalmayıp cebinde bu kimliği taşıyan kimliğin üzerinde CB forsu olan insanlarla aynı sokaklarda geziyoruz.

Altı yıldır İçişleri Bakanlığını yürüten şahıs döneminde Türkiye suç örgütleri cenneti oldu. Üstelik bu yapılanmalar açık açık faaliyet gösteriyor. Devlet Görevlisi izlenimi veren, üniforma giyen, CB forsu kullanan, cebinde kimlik taşıyan derneklerden bahsediyorum."