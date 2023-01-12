‘Troll ordusu’ Ebabil Harekatı’ndan Özgür Özel sonrası ilk paylaşım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘çok önemli’ bir dosya açıklayacağını duyurmuştu.

Bugün detayları paylaşan Özel, Ebabil Harekatı’yla ilgili şunları söyledi:

"Bu arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar, bu paraları dağıtıyorlar. ‘Ebabil’in Telegram kanalındayız. ‘Eminimsi’nin yönettiği kanallar bunlar. ‘Ebabil Hareketi’, ‘Derin Kuvvetler’, ‘İBB Kandil kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler"

Ebabil Harekatı, Telegram hesabından konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Hareket, şu mesajı yayımladı: