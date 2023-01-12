Emin Şen'in 'troll' röportajı ortaya çıktı: Soylu katıldıktan sonra... 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Emin Şen'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'troll ordusu'nun başındaki isim olduğunu belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlıklarından milyonlarca liralık ihaleler aldığını söyledi.

Emin Şen'ni 24 Haziran 2013'te Türkiye gazetesinden Fatih Vural'a verdiği söyleşide, sosyal medya konusunda şunları söylemişti:

" 2011 yılında, o dönem AK Parti Kadın Kolları'nın başında olan Fatma Şahin, dört genel başkan yardımcısının da dahil olduğu bir sosyal medya toplantısı düzenledi. Orada ettiği şu lafı unutmuyorum: 'Twitter'ı ve Facebook'u, daha fazla insana ulaşabilmek için daha aktif kullanmalıyız. Yoksa yakında burada başımıza bir bela gelebilir.' Ama diğer partiler gibi, AK Parti de sosyal medyayı, 'Tamam, bakarız' diye öteledi."