Tribünlerde 'istifa' sloganına cezanın dayanağı 'Sporda Şiddet Yasası' oldu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinde haftasonu "Hükümet istifa" sloganlarının yükselmesinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, taraftarları arayarak ifadeye çağırmaya başlamıştı.

soL'a konuşan bir Beşiktaş taraftarı ifade vermek için gittiği Vatan Emniyet'te kendisine spor müsabakaları ve antrenmanlarını seyirden süresiz olarak men edildiğinin tebliğ edildiğini belirtti.

Taraftara tebliğ edilen belgede müsabakalardan men kararı 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'na dayandırıldı.

Taraftara verilen tebliğ-tebellüğ belgesinde spor müsabakalarına katılmaktan men edildiği, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın ev sahibi ve deplasmandaki karşılaşmalarının başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın polis merkezine başvurmakla yükümlü olduğu belirtildi.

İfadeye çağrılmasının nedeninin "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan" tezahüratı olduğunu öğrenen taraftar bu konu hakkında savcılık soruşturması sonucu dava da açılabileceğinin söylendiğini belirtti.

Beşiktaş maçlarının yapıldığı saatlerde karakola imza vermemesi durumunda ise taraftara ilk yarı için 1000 ikinci yarı için 2000 lira ceza kesileceğinin bildirildiği kaydedildi.