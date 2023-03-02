Taraftarlara 'Hükümet istifa' soruşturması: İfadeye çağrılıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki ihmalleri nedeniyle hükümeti istifaya çağıran taraftarlara soruşturmalar açılmaya başlandı.

25 Şubat'taki Fenerbahçe-Konyaspor maçında ve ertesi gün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında tribünlerden “Hükümet istifa” sloganları yükselmişti.

Fenerbahçe taraftarının 4 Mart'ta oynanacak Kayserispor maçına alınmaması yönünde kulübe dün tebligat gönderilmişti. Fenerbahçe taraftarlarına da maçlara girmekten men edildiklerini dair tebligatlar gönderilmişti.

soL'un edindiği bilgiye göre bugün de Beşiktaş taraftarları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce telefonla aranarak ifade vermek için Vatan Emniyet'e çağrılmaya başlandı.