Tribünler 'istifa' dedi, kulüp yönetimleri hedef aldı: İşte AKP ile ilişkileri

Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki hükümet protestosunun ardından, dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer görüntüler yaşandı. Siyah beyazlı tribünler maçın başlamasına dakikalar kala "Hükümet istifa" sloganları attı. Bunun üzerine Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini ve maçların seyircisiz oynanması gerektiğini söyledi.

2 büyük takım taraftarlarının hükümeti istifaya davet etmesi büyük yankı uyandırırken, futbol takımlarından hükümet istifa tezahüratlarını kınama açıklaması gelmeye başladı.

"Birlik ve beraberlik" mesajı adı altında "Hükümet istifa" sesini hedef alan paylaşım yapan takımlar: Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü, Sivasspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun ve diğer başkanların AKP'ye yakınlığı dikkat çekti.

Fatih Özgökçen AKP’den meclis üyeliği yaptı

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen 2015 seçimlerinde AKP'den Konya Milletvekili aday adayı oldu. Özgökçen ayrıca AKP Meram Belediye Meclis Üyesi olarak yer aldığı Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde “2. Başkan Vekili” görevini yürüttü.

Ali Çamlı AKP’den aday oldu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da 2015 seçimlerinde AKP'den Milletvekili aday adayı oldu. O dönemde açıklama yapan Çamlı, “Türkiye´nin Ak Parti iktidarının devamına ihtiyacı var?” ifadelerini kullanmıştı.

Hasan Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağabeyi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağabeyi olmasıyla dikkati çekiyor.

Ümraniyespor başkanı da eski aday

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar da eski AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi ve yine eski Ümraniye Belediye Meclis üyesi adayıydı.

Erdoğan’ın elinden ödül almıştı

Çaykur Rizespor tarafından yapılan açıklamada da, hükümeti protesto edenler için “uşaklar”, “foseptik fareleri” ve “lejyonerler” denilen açıklamada, “Tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir” denildi. Turgut Müteahitlik firmasının sahibi Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile biliniyor. Turgut Müteahitlik, bina, tesis, altyapı, tünel, viyadük, köprü, karayolu ve deniz yapıları alanlarında birçok kamu projesinde yer almasıyla dikkati çekiyor. Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut 2016 yılında Rize Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül almıştı.

Başakşehir de hedef aldı: Erdoğan 'Kurduğum takım' demişti

Erdoğan daha önce, Medipol Başakşehir için "Başakşehir şu anda çok çok başarılı gidiyor, tabii onunla da övünüyorum çünkü kurduğum takım" ifadelerini kullanmıştı. Başakşehir de hızla "birlik ve beraberlik" açıklaması yapanlardan. Peki kulubün başkanı kim?

Takım Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Gülbaran’ın damadı Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığında kuruldu. Ortakları arasında Ahmet Ketenci (Erdoğan’ın dünürü Osman Ketenci’nin oğlu), İsmet Yıldırım (Ümraniye Belediye Başkanı), Mustafa Saral (AKP Silivri Belediye Meclis Üyesi) gibi isimler var. Bu isimlerin tamamı Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve AKP'ye yakın isimlerdi.

