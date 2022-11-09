Tribünde taciz: Telefonu alıp polise gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftası'nda Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta bir taciz olayı yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, karşılaşmanın sonunda Okul Açık Alt Tribünü'ndeki bir kadın taraftar, cep telefonuyla fotoğraflarını çektiğini belirttiği bir taraftardan şikayetçi oldu.
Söz konusu kişinin cep telefonunu alan ve yanında üç kadın arkadaşı bulunan kadın taraftar, cep telefonundaki fotoğrafları Spor Şube Müdürlüğü Polisleri'ne gösterdi.
Öte yandan maçta sahaya yabancı madde attığı öne sürülen belirtilen 20 taraftar bir yıl boyunca bütün spor müsabakalarından men edildi.