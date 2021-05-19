Trendyol'a 115 milyon TL muafiyet

“E-ticaret taşımalarına esnek uygulama modeli” olarak kamuoyuna yansıyan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğinden, Çinli Alibaba’nın ortağı olduğu Trendyol'a muafiyet sağlandığı ortaya çıktı. Şirketin elde edeceği yıllık gelir 115 milyon TL’ye ulaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde 12 Mayıs’ta değişiklik yaptı.

Değişiklik kapsamında, e-ticaret yapanlara hizmet eden firmalar için kapasite, alan ve mesleki yeterlilik gibi şartların aranmayacağı, yetki belgesi ücretlerine ise yüzde 50 indirim uygulanacağı açıklandı.

Şehir içi kargo yetki belgesi ve motokurye belgesi ile hizmet verecek olanların yetki belgesi ücretleri de 33 bin 96 TL’den 16 bin 548 TL’ye düşürüldü.

Değişiklik ile ayrıca mesleki yeterlilik şartı da kaldırılırken düzenleme e-ticaret firmalarına hizmet eden kargo firmalarıyla sınırlı tutuldu.

Düzenleme diğer firmalara fayda sağlamıyor

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yerli e-ticaret firmaları lehine herhangi bir fayda sağlamayan düzenlemenin, Çinli Alibaba’nın yüzde 85 ortağı olduğu ve e-ticaret kargolarında sektörün yüzde 50’sinden fazlasını elinde bulunduran Trendyol lehine yıllık 100 milyon TL’nin üzerinde muafiyet sağladığı öğrenildi.

Aralarında kamu iştiraki PTT Kargo’nun da bulunduğu birçok kargo firması aleyhine haksız rekabet yaratan muafiyetler ile Türkiye’de 7 bin araçla hizmet veren şirketin elde edeceği yıllık kazancın 115 milyon TL’ye ulaşacağı kaydedildi.

Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a transfer

Ulaştırma Bakanlığı, kamu kurumu PTT’yi zarara uğratmak pahasına özel şirkete 100 milyon TL’nin üzerinde avantaj sağlarken ayrıcalıklar bununla da sınırlı kalmadı. e-ticaret firmalarına yönelik “Rekabeti ihlal” soruşturmasını yürüten Rekabet Kurumu Denetim Daire Başkanı Hatice Yavuz, soruşturmasını yürüttüğü Trendyol'da üst düzey yönetici olarak transfer oldu.

