Trendyol motokuryeleri şirket önünden ayrılmıyor: Taleplerini Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatı duyurdu

İstanbul'da Maslak'taki Trenyol genel merkez binası önünde toplanan motokuryeler haklarını alana dek buradan ayrılmayacaklarını bildirdi.

Motokuryelerden bir grup temsilci ve Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatı şirket genel merkezine girerek şirket avukatına 18 maddelik talep listesini iletti.

Şirket avukatının motokuryelerin dağılmasını ve yönetimle yarın görüşme yapılmasını talep ettiği öğrenilirken, işçiler şirket yöneticileriyle görüşmeden genel merkez binasından ayrılmayacaklarını dile getiriyor.

Eylem Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı Twitter hesabından canlı yayınlanıyor:

18 maddelik talep listesi

Motokuryelerin taleplerini Patronların Ensesindeyiz avukatı açıkladı.

Trendyol motokuryelerinin şirkete ilettikleri talepleri şöyle:

1) 10 saatlik emeğin karşılığı 30 paket olarak 1.300 TL olması,

2) Alevli saatlerin çalışma zorunluluğunun kaldırılması. Mola hakkının tanınması. Alevli saatlerin 18 saate geri çekilmesi, "günlük alevli"den "haftalık alevli"ye geri dönülmesi,

3) Mağaza ile müşteri mesafesinin toplam 4 km olması,

4) Açılış bonusunun 20 siparişten 14 siparişe düşmesi,

5) Bonus barem kademesinin düşürülmesi,

6) Asansör olmayan binalarda kat çıkma zorunluluğunun en fazla 5 kat olması,

7) Trendyol kuryesi olunduğuna dair özel kimlik belgesi verilmesi,

8) AVM'lerden alınan ve teslim edilen siparişlere ekstra ücret ödenmesi,

9) Mağaza ve müşteriye olan yürüme mesafesinin maksimum 300 metre olması,

10) Mağaza ve restoranlardan bekleme süresinin maksimum 10 dakika olması,

11) Sipariş motokurye üzerine atandığı zaman müşteri ve mağaza kaynaklı sipariş iptallerinde iptal olan siparişin bonusa yansıtılması,

12) Sipariş atandığı zaman mağazaya olan mesafenin en fazla 2 kilometre olması,

13) Gidilecek yerlerin adresinin eskisi gibi uygulamada görünmesi,

14) İş Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca işbu talepler sebebiyle hiçbir Trendyol kurye işçisinin işten çıkarılmaması,

15) İşe alımların 6 ay süreyle yapılabilmesi ve Trendyol kurye işçilerine işe alım yapılacağının bildirilmesi,

16) Özel sağlık sigortasını Trendyol kurye işçilerinin karşılamaması, Trendyol'un özel sağlık sigortasını ödemesi.

17) Genel merkezdeki müşteri temsilcilerinin eğitilerek yetkilendirilmesi.

18) Mağaza ve restoranlardan alınan siparişlerin zarar görmesi ve bozulması durumunda slotların kapatılmaması.