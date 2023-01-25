Trendyol kuryelerinin mücadelesi devam ediyor."

Trendyol Go kuryelerinin mücadelesi devam ederken Patronların Ensesindeyiz Motokurye – Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaparak sürece dair bilgi paylaştı.

Pazartesi günü gece şirketle yapılan görüşmenin ardından taleplerin bazılarında iyileştirme olmasının ardından şirkete geri adım attırılmıştı. Ücretler başlığında ise yapılan zammın yetersiz olduğunu belirten kuryelerin mücadelesi devam ediyor. Dayanışma Ağı yaptığı açıklamayla, Trendyol kuryelerinin mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

'Trendyol kuryeleri patrondan haklarını alacak'

Motokurye – Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Artan hayat pahalılığı, pek çok sektörden işçilerde yeni yıl zammı gündemiyle bir beklenti varken Trendyol kuryeleri şirketin yaptığı zam oranına karşı ayağa kalktı. Geçtiğimiz hafta başında Trendyol Go kuryeleri zam talebiyle kontakları kapattı.

Önce Alibeyköy’deki şirket binası önüne giden kuryeler daha sonra bütün kuryeleri iş bırakmaya ve Maslak ofis önüne gelmeye çağırdı. Pazartesi ve Salı günü kontakları kapatan işçiler temsilcilerini ve ücretler başta olmak üzere insanlık dışı çalışma koşullarına karşı taleplerini belirlediler.

Çok sayıda önemli talep etrafında mücadele eden kuryeler kendi seçtikleri temsilciler aracılığıyla şirket yetkilileri ile görüşmeler yaptı, bu görüşmeler sonucunda şirket 23 Ocak Pazartesi gününe kadar süre istedi, işçiler de şirkete süre tanıdı.

Pazartesi günü temsilciler şirket yetkilileri ile görüşmüş, uzun süren toplantının ardından Maslak ofis önünde toplanan kuryelere pek çok madde üzerinde anlaşma sağlandığı ve ücretler konusunda iyileştirmeler olduğu ve bunun bir kazanım olduğu ilan edilmiştir. Yapılan açıklamanın ardından bazı işçiler bu düzenlemeleri olumlu karşılarken, bazı işçilerse tepki göstermiştir.

Hayat pahalılığının aylık olarak değiştiği, enflasyonun uçtuğu bir dönemde yapılan zamların kimsenin geçinmesine yetmeyeceğini herkes biliyor. Henüz asgari ücrete yapılan zam işçilerin eline geçmeden açlık sınırına ulaşmış durumdadır. Trendyol işçilerinin verdiği tepki bu açıdan çok önemlidir.

Tüm bu sürecin kendisi, işçilerin zamları için birlik olması ve iyileştirme yapılması bir kazanımdır. Ancak ücret olarak önerilen zammın yetersiz olduğu da ortadadır. Trendyol Go kuryelerinin süreci bitmemiş, aksine elde ettiği kazanımlarla bugün daha fazlası için devam etmektedir. Motokurye – Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı sürecin başından beri kuryelerin mücadelesine ortak olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Unutmayalım ki kuryelerin birlik olmayı öğrenmiş olması bu sürecin en önemli kazanımıdır. Bu birlik devam edecek, Trendyol kuryeleri patrondan haklarını alacaktır.

Trendyol kuryelerinin mücadelesi devam ediyor."

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