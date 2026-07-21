Trendyol Kürtçe kitapların satışına izin vermedi

Yıllardır Diyarbakır'da Kürtçe ve Kürt tarihi ve kültürü alanında basın yayın faaliyeti yapan PirtukaKurdî'nin Trendyol'da satış yaptığı dijital mağazası, göstermelik nedenlerle kapatıldı.

Mevzu bir ay öncesine dayanıyor.

Trendyol'un Kürtçe kitapların olduğu alanı bir ay önce kapatması tartışmalara neden olmuş ve Trendyol hakkında ihtar verilerek hukuki süreç başlatılacağı gündem olmuştu.

Konuya dair soL'a konuşan PirtukaKurdî koordinatörü Bawer Berşev, Trendyol'un son üç yıldır benzer sorunlar çıkardığını ifade ediyor:

"Trendyol'da satışa sunulan kitaplarda içinde Kürdistan geçen, Kürtlerle ilgili bir çalışmaysa ya da kitabın dili Kürtçe ise kitapları satışa çıkarmayı reddediyor. Burada reddetme gerekçesini de 'marka hatası' diye tarif ediyor. Markan doğru değil diyor. Mesela ya yayınevin yanlış yazılmış diyor ya da kitabın yazarı yanlış gibisinden reddediyor. Oysa buralarda hata yok. Anlıyoruz ki algoritmalarında bu kitapları reddeden bir mekanizma işliyor."

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Sorun 3 yıldır yaşanıyor

Daha önceleri yüklenen bazı kitapların özellikle son üç yıldır sorun yaşadığını ifade eden Bawer Berşev, bu örneklerden birisinin de Zeki Beg'in çalışması olan Kürtler ve Kürdistan Tarihi kitabı olduğunu aktarıyor. Bu kitaptan dolayı Trendyol tarafından kendilerine uyarı verildiğini ifade eden Berşev, kitabın satıştan kaldırıldığını belirtiyor.

Bawer Berşev sözlerine şöyle devam ediyor:

"Anlıyorum ki mağazamız Trendyol'un radarına girdi. Dijital mağazada 1200 kadar ürün var, çok büyük bir kısmı kitaplardan oluşuyor ama bunun dışında Kürtçe yazıların olduğu hediyelik eşyalar falan da var. Kürtçe doğum günü kutlama afişleri ya da tablolar, posterler... Bu arada bunlar özellikle siyasi içerikler falan da değil. En basitinden Kürtçe doğum günün kutlu olsun mesajının olduğu bir tablo ya da kupa dahi kaldırıldı siteden. Tam 1200 ürünü tek seferde kaldırdılar ve üzerine de 48 ihlal puanı verip dijital mağazayı kapattılar."

'Ürünler orijinal olmayabilir'

PirtukaKurdî koordinatörü Bawer Berşev, Trendyol'un sayfayı kapatma gerekçesini "Orijinal olmayan ürün şüphesi" olarak tarif ettiğini belirtiyor:

Ürünler orijinal değil dediler. Sahte diyorlar yani. Oysa hepsi orijinal faturası olan ürünler. Hangisini isterseniz faturasını iletelim dedik. Ona da basit, kısa yanıt verdiler. Bir de normalde bu tür yazışmalar bir iki gün sürer ama ne hikmetse bu konuda hemen yanıtladılar. İhtar çektik, dava açacağız.

Firmanın açıklamasındaki "şüphe" ifadesi aslında Trendyol tarafından da mevzunun kesinlik kazanmadığını gösteriyor. Ancak buna rağmen firma, ürünlerin faturalarını talep etmek yerine mağazayı kapatmayı tercih etmiş.

Süreçte hukuken haklarını arayacaklarını ifade eden Bawer Berşev, yapılan uygulamaların ve yaptırımların Kürtçe ve Kürt tarihi ile ilgili ürünlerden kaynaklandığını iddia ediyor. Trendyol'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sürecin hukuki sonuçları ilerleyen günlerde netleşecek.

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