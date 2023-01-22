Trendyol işçisinden çağrı: Ya zafer konuşması ya direniş

TrendyolGo kuryeleri geçtiğimiz hafta insanlık dışı çalışma koşullarına isyan etmiş, kontak kapatmıştı. Hafta boyunca bu ses yükseldi ve Trendyol işçileri örgütlü bir tavır sergileyerek patronları masaya oturtmayı başardı. Trendyol kuryeleri taleplerinin yerine getirilmesi için Pazartesi gününe kadar patrona süre vermişti. Bu süre yarın doluyor.

Trendyol kuryelerinin temsilcisi Kurtuluş Ekiz yayınladığı videoda tüm kuryelere yarın akşam 18:00’de zafer için ya da direniş için hazırda bekleme çağrısı yaptı.