Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Kurye 'Böyle gitmez' dedi

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu.

Gazete bu hafta "Kurye 'Böyle gitmez' dedi" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Kuryelerin sırtından zenginle şen patronlar haftalardır imaj tazeleme operasyonları yapıyordu. Yılbaşı gecesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Getir tulumu giyip sipariş teslim etmiş, ardından genç bir kuryenin piyano becerisi aynı firmanın PR çalışmasına malzeme olmuştu. Öte yanda ise yılın daha ilk ayı bitmeden, hatta ancak yarısına gelmişken beş kurye, kendilerine dayatılan performans basıncı yüzünden trafik kazalarında hayatını kaybetmişti.

Motokuryeler günümüzün aşırı yoğun, zamansız, boğucu kent yaşamında piyasa ekonomisinin varlığını sürdürmek için mecbur olduğu emekçiler. Yemek yapma ya vakti olmayan insanların mağazaya gitmeye vakti olmayan insanların alışverişlerini evlerine, işyerlerine getiriyorlar. Onlar olmasa perakende sektörü işlemez. Ama patronlar onlara güvenceli işyerine 'esnaf kuryelik' dayatıyor. Cipinin direksiyonunda oturan tuzu kuru zengin 'bunlar da trafikte önüne arkasına bakmıyor, ölürler tabii' diyor. Dışarıda lapa lapa kâr yağarken yemek yapmak yerine dürüm söyleyen tembel 'hem geç hem soğuk geldi' diye hız kategorisine 1 puan veriyor.

İşte o kuryeler 'Böyle Gitmez' dedi, talepleriyle Trendyol’un kapısına dayandı. Bu boğucu düzende, bir emekçi bile kazanırsa tüm emekçiler kazanır. O yüzden emekten, alınterinden yana herkes kurye eylemlerine destek vermeli."

Gazetede TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın "Meclis’e girmek…" başlıklı yazısı da yer alıyor.

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: