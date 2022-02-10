Trendyol işçisi sipariş dönüşü yaşamını yitirdi

Ankara’da Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim C. yönetimindeki otomobil, kavşakta sipariş dönüşü iş yerine gitmek isteyen motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı.

İlk müdahalenin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.