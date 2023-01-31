Trendyol Go kuryesi yaşamını yitirmişti: 'Bugün eve sağ salim dönecek miyim diye düşünüyorum'

26 yaşındaki Trendyol Go Kuryesi Mehmet Tekin, dün akşam İstanbul Ataşehir’de aldığı siparişi teslim etmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Patronların Ensesindeyiz Motokurye – Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı’na konuşan bir Trendyol kuryesi şunları ifade etti:

“Kazaların büyük çoğunluğu alevli saatlerde gerçekleşiyor. Trendyol yönetiminin bunu görmemesi imkansız. Her gün evden çıkarken acaba bugün eve sağ salim dönecek miyim diye düşünüyorum.”

Motokurye-Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı: 'Alevli Saatler' uygulamasından vazgeçin. Bu böyle gitmez!

Motokurye-Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gecenin bir vakti geçirdiği kazada, gencecik yaşta hayatını kaybeden arkadaşımız Mehmet Tekin patronların kar hırsına kurban gitti. #TrendyolGo yönetimi alevli saatler uygulamasında ısrar ettiği sürece yaşadığımız iş kazalarının ardı arkası kesilmeyecek. İnsanca yaşayacağımız bir ücret kazanabilmek için günde ortalama 14-15 saat çalışıyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız mecburen kendi sınırlarını zorluyor. Her gün evden ‘acaba bugün eve sağ salim dönebilecek miyim?’ diyerek çıkıyoruz. Trendyol yönetimine sesleniyoruz. 'Alevli Saatler' uygulaması ya kaldırılmalı ya da insani bir seviyeye çekilmelidir. Bu insanlık dışı uygulamadan, insanları yarış atı gibi yarıştırmaktan vazgeçin. Bilin ki bu #BöyleGitmez. Motokuryelik derhal tehlikeli iş sınıfına alınmalı, çalışma statümüz iş güvenliğimizi gözetecek şekilde yeniden düzenlenmelidir."

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