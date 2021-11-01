Trende 17 kişiyi bıçaklayıp vagonu ateşe vermişti: 'Joker'den etkilendim...'

Dün gece Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trendeki yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırının detayları ortaya çıkmadı

Biri ağır olmak üzere 17 kişiyi bıçakla yaralayıp vagonu çakmak gazı ile ateşe veren 24 yaşındaki saldırganın adının Kyota Hattori olduğu öğrenildi. Olayın ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mor takım elbise ve yeşil gömlek giydiği görülen Hattori'nin polisteki ifadesinde, Batman serisindeki Joker karekterine hayranlığını dile getirdiği ve Joker'den etkilendiğini söylediği bildirildi.

Dün Tokyo'daki Keiko Hattı'nda bir trene binen 20'li yaşlardaki bir saldırganın saat 20.00’da elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirilmiş, yabancı bir madde döktüğü vagonu ateşe vermeye çalışan şahsın saldırısında 1'i ağır 17 kişi yaralanmıştı. (İHA)