Tren kazasını görüntüleyen gazeteci gözaltına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin Dilek Mahallesi’nde önceki gün saat 18.00 sıralarında, tren ile minibüsün çarpıştığı ve iki kişinin yaralandığı kaza meydana geldi. Kazayı görüntülemek isteyen gazeteci Mehmet Yalman, olay yerindeki jandarma görevlileri tarafından engellendi.

Sözcü'de yer alan habere göre Yalman gazeteci olduğunu söylemesine rağmen görüntü almasına izin vermediklerini belirttiği bir grup jandarma tarafından ‘kamu görevlisine mukavemet’ ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Jandarma’daki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Yalman, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

'15'e yakın jandarma üzerime çullandı'

Yaşadığı olayı anlatan Mehmet Yalman şunları söyledi:

“İlçe Jandarma ekipleri ‘Çekim yapamazsın' diyerek çekimimi engellemeye çalıştılar. Ben ‘Basın mensubuyum' dedim, elimi cebime atıp kurum kimlik kartımı çıkartmak istediğim anda 15'e yakın jandarma üzerime çullandı ve beni darp etti. Darp esnasında kollarım, bacaklarım yaralandı. Yaşanan arbede ile birlikte beni gözaltına aldılar. Önce sağlık raporu almak için hastaneye götürüldüm, bir gün boyunca nezarette kaldım. Ertesi gün öğlen vakti savcı karşısına çıktım. Savcılık ifademin ardından serbest bırakıldım. Bu olayın kasıtlı olduğunu düşünüyorum. İl ve İlçe jandarma komutanıyla bazı haberlerden dolayı ters düştük. Dilek Mahallesi’nde oturmaktayım ve jandarma ekiplerinin neredeyse tamamı beni tanıyor. Hayatım boyunca hiç nezarete girmedim, devlete yönelik bir şey yapmadım. Sicilim temizdir. Olay yerinde aksini söyleyecek şahit bulmak istemişler ama mahalle halkı beni tanıdığı için kimse şahit olmamış.”