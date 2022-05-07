Transdinyester'de şüpheli saldırı

Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester Cumhuriyeti, Ukrayna sınırı yakınlarından gelen şüpheli insansız hava araçları tarafından dört defa hedef alındıklarını duyurdu. Transdinyester İçişleri Bakanlığı saldırının görüntülerini yayımlarken, saldırılarda kimsenin yaralanmadığını da belirtti.

Rusya, 30 yıldır söz konusu bölgede sayıca az bir "barış gücü" birliğine sahip.

Geçtiğimiz günlerde bir Rusya generali Rusya'nın güney Ukrayna'nın tam kontrolünü ele geçirmeyi planladığını ve bunun Transdinyester'e erişimi sağlayacağını ifade etmişti.