ABD Ukrayna'ya silah yağdırmaya devam ediyor: 3,8 milyar dolara çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 150 milyon dolar değerinde ek silah gönderilmesi için yetki verdi.

Silahların ABD ordusunun envanterinden gönderileceği belirtilirken Blinken, yaptığı açıklamada, "Kremlin'in haksız ve acımasız savaşının başlamasının üzerinden iki aydan fazla bir süre geçerken, Ukrayna halkının başardıklarından etkilenmemek mümkün değil" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına rağmen "özgür ve bağımsız bir ülke" olarak kalacağını iddia eden Blinken, bu "yardım" paketi ile birlikte ABD'nin toplam yardımlarının 3,8 milyar dolar seviyesine çıktığına dikkat çekti. Söz konusu 150 milyon dolarlık desteğin detaylarına ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby ise "Pakette 25 bin 155 mm top mermisi; 3 AN/TPQ-36 topçu radarları, elektronik sinyal karıştırma ekipmanı diğer saha ekipmanı ile yedek parçaları bulunuyor" dedi.