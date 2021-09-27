Trakya'da su sıkıntısı: Barajların doluluk oranı yüzde 41'e düştü

Trakya'da, haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, eylül ayında yüzde 41'e geriledi.

AA'nın haberine göre, barajların kurumasının nedeni aşırı sıcaklar sonucunda oluşan kuraklık.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, Edirne`deki 6 barajda haziran ayı itibarıyla 272 milyon 2 bin metreküp ölçülen toplam su miktarı, bu ay 162 milyon metreküpe düştü. Kırklareli'deki 4 barajda, haziran ayında 262 milyon metreküp olarak ölçülen toplam su miktarı, eylül ayında 153 milyon 9 bine, Tekirdağ'daki 4 barajda ise 173 milyon metreküpten 131 milyon 9 bin metreküpe geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Nisan'da yüzde 80,82 olan 10 barajdaki su miktarı, bugün itibarıyla yüzde 52,06 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 27,3, Terkos'ta yüzde 57,71, Sazlıdere'de yüzde 25,61, Alibeyköy'de yüzde 21,73 Büyükçekmece'de yüzde 46,99, Ömerli'de yüzde 81,38, Darlık'ta yüzde 52,2 Elmalı'da yüzde 63,35, Kazandere'de yüzde 7,06 ve Pabuçdere'de yüzde 3,03 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 68 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 452 milyon 21 bin metreküp ölçüldü. Kırklareli'nin Vize ilçesinde, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki su seviyesi, bölgede yağış olmaması nedeniyle hızla düştü. Kazandere Barajı'nda nisanda yüzde 76,1 seviyesinde olan su miktarı yüzde 7,06'ya, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 3,803'e geriledi. Her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu.

Baraj doluluk oranlarındaki azalma İstanbul’da da su sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor. İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kırklareli'nin Vize İlçesi'ndeki Kazandere ile Pabuçdere barajları temmuz ayında da kurumuştu. İstanbul'un bir diğer su kaynağı Terkos Gölü ise Kanal İstanbul projesi ile birlikte talana açılmıştı.