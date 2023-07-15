Trakya'da 48 kişi sıcak çarpmasından rahatsızlandı

Son 2 günde Edirne'de 23, Kırklareli'nde 19, Tekirdağ'da da 6 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Tedavisi yapılanlar taburcu edildi.

Edirne'de hafta başı 34 derecede olan hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi. Kırklareli ve Tekirdağ'da da hafta içi hava sıcaklıkları 35 dereceye çıktı.

Vatandaşların zorunlu olmadığı sürece dışarıya çıkmadıkları gözlenirken, dışarıda bulunanlar ise gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor. Deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerini tercih ediyor.

'Sıvı kaybına dikkat edilmesi gerekiyor'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havalarda vücutta sıvı kaybının arttığını belirterek, bol miktarda sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Yağlı ve karbonhidratlı gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulunan Yılmaz, meyve, sebze ve protein ağırlıklı beslenmenin sağlık açısından faydalı olacağını anlattı.