Trakya Emek Gazetesi’nin Ocak sayısı çıktı

Trakya Emek Gazetesi'nin Ocak sayısı çıktı. Yeni sayıda sağlık ve eğitim emekçilerinin grevlerine ve metal sektöründe yapılan eylemlere geniş yer verildi.

Haber Merkezi

Emekçiler Ayakta manşeti ile çıkan gazete, geçtiğimiz ay Trakya genelinde geniş katılım olan sağlık ve eğitim emekçilerinin grevlerine ve metal sektöründe yapılan eylemlere  geniş yer verdi.

Yine bu sayıda  binlerce işçiyi ilgilendiren TİS süreci ile ilgili farklı sektörlerden işçilere zam oranlarını  ve artan enflasyonu sorarken  Kırklareli'de Birlik Sendikalı olan a101 işçileri ise sendikalı olma süreçlerini anlattılar. 

Eve hapsedilerek şiddet gören bir kadının KDK'ya ulaşarak yardım istemesi ve kurtuluşunun hikayesini ise Av. Duygu Yavuz yine bu sayıda anlattı. Avukat Emir Ahmet Arda'nın emekten yana hukukçulara çağrısına da yer veren gazete bu sayıda okurlarına bir de yeni yıl takvimi hediye ediyor.