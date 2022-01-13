Trakya Emek Gazetesi’nin Ocak sayısı çıktı

Emekçiler Ayakta manşeti ile çıkan gazete, geçtiğimiz ay Trakya genelinde geniş katılım olan sağlık ve eğitim emekçilerinin grevlerine ve metal sektöründe yapılan eylemlere geniş yer verdi.

Yine bu sayıda binlerce işçiyi ilgilendiren TİS süreci ile ilgili farklı sektörlerden işçilere zam oranlarını ve artan enflasyonu sorarken Kırklareli'de Birlik Sendikalı olan a101 işçileri ise sendikalı olma süreçlerini anlattılar.

Eve hapsedilerek şiddet gören bir kadının KDK'ya ulaşarak yardım istemesi ve kurtuluşunun hikayesini ise Av. Duygu Yavuz yine bu sayıda anlattı. Avukat Emir Ahmet Arda'nın emekten yana hukukçulara çağrısına da yer veren gazete bu sayıda okurlarına bir de yeni yıl takvimi hediye ediyor.