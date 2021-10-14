Trakya Emek Gazetesi 15 Ekim'de yola çıkıyor

Trakya'daki emekçilerin sorunlarını konu edecek, işçi haberlerine yer verecek Trakya Emek Gazetesi 15 Ekim Cuma günü yola çıkıyor.

İlk sayısında "İşçi sınıfı güçlüdür" manşetiyle okuruyla buluşacak olan gazete, Trakya'da son yıllarda artan işçi direnişlerini konu alıyor.

İlk sayıda çeşitli sektörlerden emekçilerin gazeteye destek mesajları, devam eden grevlere dair haber ve röportajlar, Çerkezköylü işçilerin kentlerine dair istekleri ve Patronların Ensesindeyiz ağına dair haberler bulunuyor.

Trakya Emek Gazetesi düzenli periyotlarla olduğu kadar, işçi sınıfının mücadelesinin gerektirdiği durumlarda özel sayılar olarak da okuyucusuyla buluşacak.